Marotta: “Questa Inter ha esperienza e senso di appartenenza. Inzaghi grande allenatore”

A Sky Sport, l’ad dell’Inter Beppe Marotta presenta Inter-Atletico Madrid di questa sera in Champions League

A Sky Sport, l’ad dell’Inter Beppe Marotta presenta Inter-Atletico Madrid di questa sera. Ecco le sue parole: “Un gruppo che nella quasi totalità è insieme da tanti anni. Abbiamo percorso un cammino di grande difficoltà ma anche di grande esperienza. Oltre al grande senso di appartenenza. E siamo ben organizzati grazie all'allenatore, che ha fatto un percorso di crescita e oggi è un grande allenatore. E questo depone favorevolmente per il nostro immediato futuro".

Il pullman è arrivato in ritardo. È successo qualcosa?

"C'era traffico in Piazzale Lotto, dicono tafferugli ma non lo so. Tra poco ci sarà il riscaldamento".