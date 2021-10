Marotta: “Inter, gli Zhang vogliono andare avanti. Ecco quale sarà il modello”

Le parole dell’amministratore delegato nerazzurro al Festival dello Sport di Trento

Nel corso dell’intervento di questa sera al Festival dello Sport di Trento, Beppe Marotta ha parlato anche del futuro del club: "Siamo stati messi dietro alla lavagna come società: io posso dire con certezza che l'Inter continuerà a viaggiare in alto in sicurezza finanziaria. Il modello non sarà quello faraonico, ci saranno investimenti razionali: non possiamo immaginare che gli Zhang, che vogliono andare avanti, lo posso annunciare qui, possano ripianare le perdite. Anche noi dobbiamo conciliare e trovare equilibrio. Vogliamo lottare per traguardi ambiziosi guardando anche il nostro settore giovanile", le parole raccolte da Fcinter1908.it.