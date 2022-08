Marotta: “Inzaghi? Parole comprensibili, no rivoluzioni. Ci manca un difensore”

Mancano ancora 15 giorni di mercato in cui ci possono essere dei trasferimenti, di certo posso dire che non ci saranno rivoluzioni. Difensore? Per completare la rosa serve un sostituto di Ranocchia, anche perché non dobbiamo dimenticare che questa è una stagione anomala. Nel giro di tre mesi ci saranno 15 partite di campionato, 6 di Champions League, normale che la rosa deve essere competitiva e numerosa.".