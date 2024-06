A RaiSport, prima della sfida dell'Italia contro l'Albania, gli opinionisti hanno parlato di Nicolò Barella e non solo. L'ex campione del mondo, Marco Tardelli, ha sottolineato: «L'Albania non è tenera e bisogna aver paura, ma ho fiducia nell'Italia, in Barella che è stato recuperato e spero che Chiesa abbia la personalità che deve avere».