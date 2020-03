Inter-Sassuolo, Marotta minaccia: “Strumento porte chiuse è morto! Si gioca solo se…”

Reazione durissima di Beppe Marotta dopo la scelta della Lega di rinviare Juventus-Inter. L’amministratore delegato nerazzurro tuona in vista di Inter-Sassuolo e lo fa al Corriere della Sera: «Lo strumento delle porte chiuse doveva e poteva essere usato. Ora le porte chiuse sono morte. Hanno rinviato cinque partite per non giocare senza pubblico, perché domenica prossima chi gioca in casa dovrebbe accettare di farlo a porte chiuse? Se si gioca ora lo si farà a porte aperte. Il rischio di chiusura della serie A esiste. Non ci sono più date, il calendario è troppo fitto, adesso va anche spostata la data e la sede della Coppa Italia. È stato fatto un caos e lo ridico ancora: bisogna scendere da 20 a 18 squadre».