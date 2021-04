Inter, contatti avanzati per Maksimovic. Lazio e non solo, tanta la concorrenza

I nerazzurri per la prossima stagione pensano al difensore serbo del Napoli, in scadenza di contratto il 30 giugno

L'Inter, in vista della prossima stagione, è alla ricerca di elementi che possano puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Con Ranocchia e Kolarov in scadenza e destinati a lasciare Milano, una delle esigenze sarà quella di un difensore affidabile per completare il reparto: uno dei nomi sulla lista della dirigenza interist è quella di Nikola Maksimovic, centrale classe '91 che si libera a parametro zero dal Napoli. La Gazzetta delloSport fa il punto della situazione sul difensore serbo: "Sono ancora più avanzati i contatti per Nikola Maksimovic, ormai a fine corsa con il Napoli. Con il contratto in scadenza l'ex del Torino sta vagliando le offerte. Come detto, l'Inter prepara un restyling in difesa e la sua candidatura è da tempo all'attenzione di Marotta ed Ausilio. Allo stesso tempo anche alla Lazio si fa il suo nome, senza trascurare le opzioni estere. Ma lui preferisce restare in Serie A".