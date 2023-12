Inter, Marotta re dei parametri zero. “Si lavora a questi tre colpi per giugno”

L’ Inter lavora a tre possibili colpi a 0 per giugno. L'ad Beppe Marotta è il re dei parametri zero e si sta muovendo - col direttore sportivo Piero Ausilio - su tre giocatori in particolare. Ne ha parlato anche Alfredo Pedullà , esperto di calciomercato di Sportitalia:

“Per il futuro vanno seguite, a conferma di quanto raccontato oltre un mese fa, tre situazioni a zero: Djalo, nome a caratteri cubitali; Zielinski che aveva dato priorità al Napoli e che non aspetterà in eterno; Taremi, a maggior ragione se il suo gennaio si concludesse con una conferma in casa Porto. Nomi eccellenti per un’Inter ancora più forte”, si legge in merito al mercato nerazzurro.