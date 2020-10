Inter-Milan a rischio? Marotta non si sbilancia: “Non parliamo”

Il Covid ha colpito duramente molte squadre di Serie A, Inter inclusa. Anzi, quello nerazzurro è fra i club più ‘azzoppati’ dagli ultimi contagi, con ben sei giocatori testati positivi (Radu, Skriniar, Bastoni, Gagliardini, Nainggolan e Young). Una difficile situazione, in vista del derby di sabato sera contro il Milan.

Ma, se i rossoneri, per bocca del presidente Scaroni, non mettono in dubbio la disputa della partita, l’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ci va più cauto. Intercettato dai giornalisti presenti fuori dalla riunione di Lega per i diritti tv, Marotta ha risposto a precisa domanda con un: “Non parliamo“.

(Fonte: Corriere dello Sport)