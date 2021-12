Roma-Inter, le formazioni UFFICIALI: sorpresa in attacco, c’è Correa per Lautaro. Torna Bastoni

Ecco le formazioni ufficiali di Roma-Inter: sorpresa in attacco, dove Correa gioca con Dzeko al posto di Lautaro

Il Milan ha fatto il suo, battendo a San Siro la Salernitana e portandosi momentaneamente in testa alla classifica. Ora, all'Olimpico, l'Inter deve provare a rispondere. La partita è di quelle non banali, perché i nerazzurri affrontano una gara dai mille significati emozionali contro la Roma di Josè Mourinho. Il vate di Setubal contro la sua storia, il suo glorioso passato. Non c'è spazio, però, per troppi sentimentalismi. In palio, infatti, ci sono punti importantissimi sia in ottica scudetto che europea. Nell'Inter torna titolare Alessandro Bastoni che, smaltita l'influenza, si schiera al centro della difesa. Confermato Dumfries, tornano titolari Barella e Dzeko. La sorpresa è in attacco: Lautaro viene sostituito da Correa. Ecco le formazioni ufficiali: