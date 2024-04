"La scadenza del 2027? Io sono a disposizione dell'Inter fin quando vorrà utilizzarmi. Nel 2027 avrò 70 anni, forse giusto lasciare il testimone, ma io ora mi sento ancora giovane e adrenalinico. Programmi? Dobbiamo guardare alla sostenibilità, è una logica che riguarda tutti. La nostra forza è avere coraggio di cambiare giocatori e di trovare le giuste soluzioni. Il mio scudetto più bello? Sicuramente fra i più sofferti e sicuramente fra i più belli per il traguardo della seconda stella".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.