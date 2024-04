Beppe Marotta ha commentato dal cuore della festa interista questo fantastico traguardo raggiunto dai nerazzurri: "Credo che al di là del valore dei singoli giocatori ci debba essere il supporto di tutta la società per valorizzare le risorse. Società forte, bravissimo allenatore: tutto ha fatto sì che siano arrivati i risultati vincenti. Merito della società e di questo splendidi tifosi alle mie spalle. Il segreto? La scelta da parte della società di professionisti molto seri con qualità calcistiche ma anche valori professionali, cultura del lavoro, motivazioni. Tutto questo ha facilitato il compito dell'allenatore che ha curato tutti questi aspetti con professionisti molto bravi. Credo che non ci sia una squadra vincente senza una società forte".

"Il compito nostro era quello di supportare i ragazzi e non far mancare loro nulla. Mettendo in evidenza le loro capacità e i loro valori. Ci siamo riusciti, ci sono riusciti. Per questo siamo qui a celebrare qualcosa di storico. Inzaghi ha grandissimo merito di questo traguardo. Leader di questa squadra, con grandi capacità umane e professionali. Il nostro condottiero ha fatto sì attraverso il suo metodo di lavoro di rendere questa Inter vincente. Vittoria in casa con la Juve: lì abbiamo capito che era l'avversario più ostico e dopo è stata tutta una corsa in discesa anche se piena di curve. Il più era stato fatto", ha ricordato Marotta.