Inter, Marotta a Mediaset: “Covid spada di Damocle. Bolla? E’ impensabile che…”

Ai microfoni di Sport Mediaset prima della sfida di Champions League di San Siro contro il Borussia Moenchengladbach, terminata poi 2-2, ha parlato l’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, che ha dichiarato:

“Tutti i club devono vivere questa stagione in modo anomalo, bisogna confrontarsi con il Covid, una spada di Damocle. Hakimi positivo a poche ore dalla gara? E’ normale che queste comunicazioni non facciano piacere, ma fanno parte della situazione che dobbiamo vivere. Non siamo meravigliati. Bolla? Quello che hanno adottato in America si riferisce a una fase finale, mentre noi abbiamo davanti ancora tanti mesi e tante giornate. E’ impensabile chiudere in una bolla una squadra fatta di giovani che hanno famiglie. Non arriviamo a quell’eccesso, prendiamo le giuste precauzioni“.

(Fonte: Sport Mediaset)