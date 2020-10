Marotta: “Hakimi? Tampone 48 ore fa. Allargamento rose può aiutare. Il rinnovo di Lautaro…”

L’Inter cerca riscatto in Europa dopo il derby perso con il Milan. La squadra di Conte sfida il Borussia Moenchengladbach a San Siro per la prima gara della fase a gironi della Champions League. A pochi minuti dall’inizio della partita, ai microfoni di Sky Sport ha parlato l’ad nerazzurro Beppe Marotta:

Hakimi, come avete recepito la notizia? Timori?

“Abbiamo avuto comunicazione dall’Uefa del responso a seguito dei tamponi fatti 48 ore prima. Responso positivo”.

Gioca Sanchez e non Lautaro. Rotazione del tecnico? Rinnovo di Martinez?

“Stagione anomala come quella appena conclusa. Covid pesa su tutte le squadre e c’è compressione delle partite e il tecnico deve ponderare le scelte. Dopo le nazionali e una partita di campionato è normale che ci siano degli avvicendamenti. Rinnovo di Lautaro non c’è fretta, prima o poi affronteremo il discorso”.

Inter interessata ad allargamento delle rose?

“Abbiamo un protocollo molto rigido per concludere il torneo, normale che prevede il fatto che davanti a un numero fino a 10 positivi si debba giocare. L’allargamento della rosa potrebbe favorire una situazione migliore rispetto a quella di oggi, il calcio è anche spettacolo, più scelte più spettacolo”.