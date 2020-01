Marotta: “Spinazzola mai successo? Falso. E Santon?”. Poi che frecciata sulla foto di Politano!

Beppe Marotta ha fatto chiarezza sulla vicenda legata a Spinazzola e Politano. Intervenuto a Sky Sport, l’Ad dell’Inter ha spiegato come è andata la trattativa: “C’è stato un clamore mediatico veramente eccessivo. Massimo rispetto per Spinazzola, ottimo professionista che ho conosciuto alla Juve. Le valutazioni sono tecniche, economiche, fisiche e mediche. Al termine di queste valutazioni, non abbiamo concluso la trattativa e ho avvertito il mio omologo e collega della Roma. Tutto qua.

Fatto assolutamente inedito? Ma non direi proprio. Un nostro giocatore che si chiama Santon ha vissuto questa situazione per ben 3 volte. Non è affatto la prima volta. Le valutazioni vanno fatte in maniera approfondita. L’operazione Spinazzola era un’operazione da 55 milioni di euro. La società ha il diritto ed è giusto che analizzi bene tutte le situazioni“.

La foto di Politano con la maglia della Roma

“Politano? La foto fatta non dipende dalla nostra gestione. Spinazzola non ha fatto alcuna foto con noi. Questa è una prima riflessione”, ha replicato Marotta.