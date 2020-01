Sky – Moses, quasi fatta. Politano, grossa novità. Eriksen, l’Inter lo vuole già a Milano tra…

Continua il grande lavoro dell’Inter sul mercato per regalare a Conte i colpi mancanti per completare l’organico. E’ la settimana di Moses ed Eriksen, secondo Sky Sport: i dirigenti sperano di farli arrivare fisicamente a Milano. Per Moses c’è già l’accordo col Chelsea, manca l’ok, in arrivo, del Fenerbahce. Per quanto riguarda Eriksen, è una questione di tempo e cifra: l’Inter ha deciso di prenderlo adesso. Il club sta cercando di risparmiare qualcosina rispetto ai 20 richiesti, oggi siamo a 15: servirà un altro piccolo sforzo, si chiuderà a 17-18. Ma tra giovedì e venerdì Eriksen sarà a Milano. Giroud? Situazione paradossale: è pronto ad arrivare, ma deve uscire Politano. Si sta però provando a rifare Politano alla Roma con il prestito con diritto di riscatto.