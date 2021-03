Lukaku, ct del Belgio Martinez: “È il migliore al mondo. La reazione con Ibra…”

Le dichiarazioni del commissario tecnico del Belgio Roberto Martinez sull'attaccante dell'Inter e della nazionale belga Romelu Lukaku

Roberto Martinez, commissario tecnico del Belgio, ha parlato a La Dernière Heure dell'attaccante dell'Inter e della nazionale belga Romelu Lukaku. Il ct si è soffermato sullo scontro verbale con Zlatan Ibrahimovic nel corso della sfida dei quarti di Coppa Italia contro il Milan: "Mi è piaciuta la sua reazione. È successo in un derby, in cui la pressione sui calciatori è massima. Quando hai la possibilità di destabilizzare mentalmente un avversario lo fai. Romelu era pronto per la sfida. Ha segnato in quella partita, l'ha vinta e - cosa che mi ha reso ancor più felice - ha segnato anche nel derby successivo. È la conferma della sua autostima".