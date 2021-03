Lukaku, retroscena Sanremo. Invito ufficiale per andare da Ibra: risposta secca

Ci sarebbe stato un tentativo per portare l'attaccante dell'Inter sul palco di Sanremo, ma è stato secco il no del giocatore nerazzurro

Il Festival di Sanremo è ormai archiviato, così come la presenza sul palco di Zlatan Ibrahimovic. Ma La Gazzetta dello Sport svela un retroscena che riguarda l'Inter e in particolare Romelu Lukaku. Durante la conferenza stampa di presentazione del Festival della canzone italiana, l'attaccante del Milan aveva scherzato sulla possibilità di invitare Lukaku dopo il diverbio avuto in campo in Coppa Italia.