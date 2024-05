Materazzi: “Lautaro, Bastoni e Barella i Re di Milano. Oaktree? Non come al Milan…”

Marco Materazzi, ospite della Uefa a Londra per la finale di Champions League di domani, ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset. Questo il suo pensiero sull'Inter: "La seconda stella? Bellissima. E' strano dirlo, noi della vecchia guardia non dico dovremmo essere gelosi però, dovremmo soffrire un po', invece sono stato il loro primo tifoso. Hanno messo in campo una famiglia, una squadra. Già dall' anno scorso a Istanbul, dove ci è sfuggito quello che tutti noi sognavamo. Quest'anno hanno chiuso il cerchio creando in loro motivazioni extra, non facile dopo una finale persa. Extra anche perché è andata via gente che pensava di essere insostituibile e forte e invece chi è arrivato ha dimostrato di essere più forte di chi è andato via. La squadra li ha aiutati tantissimo a integrarsi e a fare un campionato della Madonna".