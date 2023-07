Materazzi: “Lukaku? Quello che ha fatto è brutto, tornare indietro impossibile. Cuadrado…”

"Lukaku? Ho un bellissimo rapporto con lui, ma la storia con l'Inter è finita. L'Inter lo ha riabbracciato come un figlio, ora tornare indietro è praticamente impossibile. Non abbiamo sentito ancora la sua voce, dovrebbe parlare, anche se tornare indietro non si può. Il tifoso nerazzurro ti perdona una volta, due è difficile. Lo spogliatoio è il minore dei problemi quando hai vissuto tante cose insieme. Ma lui oggi ancora non ha parlato. E' andato via dicendo che amava il Chelsea, poi è voluto tornare. Non c'è stato per larghi tratti della stagione, nessuno gli ha dato la colpa della finale di Champions. Quello che ha fatto è stato brutto".