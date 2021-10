Materazzi: “Auguro a Mourinho di arrivare dietro all’Inter. Inzaghi rispetto a Conte…”

Le dichiarazioni dell'ex difensore nerazzurro sul suo allenatore ai tempi del Triplete e sulla nuova guida tecnica interista

Nuove parole di Marco Materazzi, ospite d’onore ieri del Nava design Milano, in occasione della presentazione della collezione zaini e accessori dello storico marchio milanese, realizzati in collaborazione con l’Inter. Ecco le dichiarazioni dell’ex difensore, riportate da Tuttosport: "Quest’anno ci sono cinque o sei squadre molto forti. Il Napoli sta facendo benissimo, nel Milan giocano dei ragazzi terribili con un nonno fenomenale come Ibrahimovic che fa ancora la differenza. E c’è la Juventus che non muore mai. L’Inter sta disputando un ottimo campionato, sono pochi i punti di distanza dalla vetta. C’è qualità, oltre alla consapevolezza di essere forti e i campioni d’Italia in carica. Sarà dura, ma i nerazzurri sono strutturati per lottare fino alla fine”.