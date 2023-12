Mattino: “De Laurentiis furioso: telefonate alla Federcalcio e all’AIA per protestare”

La reazione di De Laurentiis è furente, è lui che decide che Mazzarri non debba andare a parlare né in TV né in sala stampa

Arriva dall'edizione odierna de Il Mattino la visione del Napoli su quanto accaduto ieri contro l'Inter: il club azzurro, lo confermano anche le parole del ds Meluso, è molto arrabbiato per i presunti episodi arbitrali a sfavore: "La reazione di De Laurentiis è furente, è lui che decide che Mazzarri non debba andare a parlare né in TV né in sala stampa: silenzio totale del tecnico. Ma è un silenzio che fa rumore. L’allenatore del Napoli è quasi più arrabbiato del patron, in tanti tanti cercano da massa delle spiegazioni che non arrivano e non convincono. Walterone è nerissimo. Ci sono dei sospetti che sono esplosi nel finale, telefonate di De Laurentiis ai vertici della Federcalcio e degli Arbitri per protestare per la direzione del Maradona".