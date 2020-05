Maxi Lopez: “Ritorno in Argentina? No, almeno fino a quando Wanda e Icardi…”

Sono tante le voci di un possibile ritorno in Argentina per Maxi López, ma ai microfoni di Fox Sports l’attaccante lo ha escluso e ha assicurato che continuerà a giocare in Europa. Il giocatore spiega così le sue ragioni: “Mentre loro sono qui (Wanda Nara e Mauro Icardi, ndr), io rimarrò qui. Ciò non significa che a un certo punto non dovranno tornare in Argentina, mi sposterò in base a loro. Penso che resterò in Italia, l’altro giorno ho parlato con mia madre, le ho detto che con il fatto che i miei bambini sono qui, devo tornare in Argentina solo in vacanza“.

(elcomercio)