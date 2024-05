Archiviata la festa per lo scudetto, l'Inter ha la testa alle ultime quattro partite di campionato con l'obiettivo di vincerle tutte per poter superare quota 100 punti, a suggellare un'annata straordinaria. Nel frattempo, però, la dirigenza è al lavoro per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione che vedrà l'Inter coinvolta in cinque competizioni, con la novità del Mondiale per Club in estate.