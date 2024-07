L'Inter non è l'unico club in attesa del futuro di Cristian Medina. Diego Martínez , allenatore del Boca , ha saputo sfruttare il centrocampista in un ruolo cruciale all'interno della squadra. Medina ha dimostrato di essere un pezzo chiave per il Boca e la sua partenza potrebbe significare una grossa perdita per la squadra. Il club è comunque disposto ad ascoltare offerte che vadano a vantaggio sia del giocatore che della proprietà.