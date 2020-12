Non è un mistero il fatto che Enrico Mentana, giornalista, direttore del TG La7 e grande tifoso dell’Inter, sia un enorme estimatore di Marcelo Brozovic. E non ha nascosto la sua ammirazione per il croato anche nel suo ultimo post su Facebook, dove attacca apertamente chi critica il numero 77 nerazzurro: “Nota per i fratelli interisti. I no Brozo col passare delle settimane stanno facendo la stessa mesta figura dei no mask, umiliati dai fatti”, ha scritto Mentana.