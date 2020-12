Inter, Mentana stuzzica i tifosi: “Squadra equilibrata solo quando gioca quello che non apprezzate”

Marcelo Brozovic è stato uno dei migliori in campo dell’Inter contro il Borussia Mönchengladbach. Quando il croato è in serata diventa fondamentale, la squadra gira bene e inoltre garantisce quell’equilibrio che in questa prima parte di stagione spesso è mancato.

Un aspetto che sottolinea anche Enrico Mentana. Il giornalista non risparmia una frecciata ai detrattori del centrocampista: “Comunque, cari fratelli tifosi interisti, quando rientra quel tipo che molti di voi non apprezzano là sul vertice basso di centrocampo tutta la squadra torna equilibrata“.