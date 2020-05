Dopo Paolo Bonolis, domani ci sarà con noi un altro ospite d’eccezione: Enrico Mentana. Il noto giornalista, grande tifoso dell’Inter, sarà infatti protagonista della nostra diretta Instagram domani alle ore 16 sulla pagina di FCInter1908.it. Ci sarà spazio ovviamente anche per le vostre domande e curiosità, per cui: non mancate!

