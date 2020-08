Mercato Inter – Agoumé, una società è balzata in pole. E per Esposito c’è anche il Bologna

Il prossimo mercato, viste anche le difficoltà economiche dovute alla pandemia, potrebbe essere quello dei giovani. Le squadre potrebbero puntare su astri nascenti per rinforzare le loro squadre, come spiega La Gazzetta dello Sport:

“Vanno di moda Salcedo, Raspadori, Ricci, Nicolussi, Pobega ed Erlic. E in queste ore fa notizia la pole del Genoa per l’interista Agoumé. Come il Bologna si sta adoperando per ottenere il promettente Sebastiano Esposito dai nerazzurri (anche questo svelato da Fcinter1908). Ma non è semplice, visto che la concorrenza è nutrita e, alla lunga, sarà proprio lui a scegliere la soluzione con maggiori garanzie tecniche. Ma neanche l’attaccante stabiese può permettersi di attendere troppo a lungo. Le vacanze sono ormai agli sgoccioli e il rischio è quello di perdersi in un bicchier d’acqua”.