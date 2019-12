Mercato Inter, avanti tutta su Vidal e Alonso. Caccia a un attaccante solo se…

Se l’Inter sta ragionando in ottica futura, cercando di opzionare con l’Atalanta il giovane centrocampista Kulusevski, si sta anche muovendo per il presente e per regalare a Conte dei rinforzi per la stagione in corso.

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport “Conte ha bisogno ora di rinforzi per la lotta scudetto. Principalmente due: il centrocampista e l’esterno sinistro, mentre sull’attaccante un ragionamento sarebbe fatto solo in caso di cessione di Politano. A centrocampo, com’è noto, Conte vorrebbe Vidal. E l’Inter sta spettando che il cileno ottenga dal Barcellona il via libera, a condizioni economiche favorevoli, ovvero un prestito che non vincoli l’Inter all’acquisto la prossima estate. Al momento impresa difficile. Anche perché il club catalano ha bisogno di realizzare circa 150 milioni di euro entro il 30 giugno: è il motivo per cui Vidal al momento costa 20 milioni. Sul centrocampista vanno pure registrate alcune voci di un inserimento della Juventus, ma dal club bianconero sono piovute secche smentite. Capitolo esterno sinistro: il preferito è Marcos Alonso, l’Inter è cosciente che servirà pazienza per abbassare la richiesta di 35 milioni da parte del Chelsea. Lo spagnolo è l’uomo che Conte ha individuato come titolare del presente e del futuro”.