Mercato, l’Inter vuole bloccare Kulusevski per giugno. “No” dell’Atalanta perché…

L’Inter lavora a capofitto sul nome di Dejan Kulusevski, talentuoso centrocampista dell’Atalanta in prestito al Parma. Oggi i due club hanno discusso del ragazzo, ma non c’è ancora stata la cosiddetta fumata bianca: “I club ne parlano ormai da settimane, tuttavia negli ultimissimi giorni hanno cercato di accelerare, pur non trovando ancora l’accordo definitivo. Nell’incontro andato in scena oggi – dopo ulteriori contatti risalenti alle scorse 24 ore – l’Inter ha avanzato la richiesta di poter bloccare il talento svedese in vista della prossima estate, senza però arrivare ai 40 milioni di euro richiesti dalla Dea: ostacolo che ha impedito la “stretta di mano” finale, in quanto i Percassi vogliono sentirsi liberi di ascoltare altre proposte, superiori a quelle dell’Inter. In tutto ciò, il Parma è convinto di poterlo trattenere fino al termine del campionato”, si legge su La Gazzetta dello Sport.