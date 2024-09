"Ma allora la differenza dov’è? Per ora, come allora, la differenza sta in buona parte nelle altre squadre, in una concorrenza che lascia spesso qualche dubbio, qualche incertezza, qualche domanda senza risposta. L’Inter gioca sempre allo stesso modo, dando l’impressione di poter segnare appena decide di farlo, ovvero alzando i giri del motore. Non è cambiata e Inzaghi, che ha trovato la formula magica, non la cambierà mai. E’ un prodotto finito e rifinito. Per le altre non è così. Non c’è dubbio che il mercato abbia dato un bell’aiuto all’Inter. Con idee chiare e movimenti anticipati già ad aprile Inzaghi conosceva la squadra della stagione seguente. Tutte le altre hanno navigato a vista".