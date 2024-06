Nel segno della continuità. Le prime mosse di Oaktree all'Inter hanno dato un segnale chiaro: conferma della dirigenza e Beppe Marotta presidente. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport , il piano per rendere l’Inter ancor più futuribile, ancor più forte, ancor più… “internazionale” è già chiaro.

"E tutte le energie, ora, sono concentrate sull’arrivo di un portiere. Sì all’investimento Non è una scelta casuale. Ma è figlia della politica che Oaktree ha trasmesso al presidente Marotta e al direttore sportivo Ausilio: ben vengano gli investimenti su giocatori giovani o comunque dal grande potenziale di crescita. E in questo senso il via libera è arrivato sul portiere vicino a Sommer. Non un vice, ma un profilo che si giochi apertamente il posto con lo svizzero. Sarà un investimento vero".