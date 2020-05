Ts – Il mercato dell’Inter si svilupperà su queste direttive. Salgono le quotazioni di 2 giocatori

“Sul fronte acquisti, salgono le quotazioni di

Cavani

(l’uruguaiano intende però aspettare agosto per decidere e questo non gioca in favore dei piani interisti) e del giovane brasiliano Cunha dell’Hertha Berlino, individuato come il profilo ideale per rimpiazzare eventualmente Lautaro Martinez: il prezzo, 30-35 milioni al massimo, non spaventa. Più difficile, invece, la strada che porta a Werner: non tanto per i costi – 50/60 milioni -, quanto perché il tedesco preferirebbe andare in Inghilterra“.