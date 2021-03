Mercato Inter, ecco perché proprio Muriel: scelta nata da una ragione precisa

Luis Muriel è il nuovo, grande obiettivo dell'Inter per l'attacco dell'anno prossimo. Il colombiano costa almeno 25 milioni

Luis Muriel è il nuovo, grande obiettivo dell'Inter per l'attacco dell'anno prossimo. La punta dell'Atalanta, grande protagonista con la squadra di Gasperini, sarebbe finito nel mirino della Beneamata per completare il reparto con Lukaku, Lautaro e Sanchez.

"In passato, soprattutto a Siviglia, l’atalantino è partito da attaccante esterno per sfruttare il guizzo partendo da sinistra, ma quel ruolo non ha cittadinanza nel rigido sistema contiano. L’eccezione allo spartito esiste, però, in ogni concerto: perché non pensarlo allora in un tridente occasionale assieme alla Lu-La? Senza scordare l’apporto crescente di Alexis che ha la stessa effervescenza, ma meno abitudine al gol.