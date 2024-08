L'amichevole col Pisa ha messo in evidenza una cosa molto importante: a questa squadra serve un altro rinforzo in attacco

Senza Lautaro, Thuram e Taremi, nel test contro il Pisa Simone Inzaghi ha lanciato dal primo minuto un attacco inedito formato dalla coppia Salcedo-Correa. Impalpabili entrambi, le cose non sono cambiate quando nella ripresa ha fato il suo ingresso Arnautovic. È chiaro come il tecnico nerazzurro abbia assolutamente bisogno di un'altra punta in vista di una stagione lunga e massacrante. "La formazione titolare schierata da Simone Inzaghi nell’amichevole contro il Pisa ha dato una indicazione precisa: l’Inter è una squadra sì ricca di alternative, ma che va assolutamente completata per garantire al tecnico piacentino più scelta considerando le tante partite in programma e gli inevitabili infortuni", sottolinea il Corriere dello Sport .

"Si prenda ad esempio il caso Taremi. Con Lautaro e Thuram out e l’iraniano infortunato, all’Arena Garibaldi hanno giocato Correa e Salcedo dal primo minuto, poi l’adattato Mkhitaryan e il subentrato Arnautovic. Non esattamente un parco attaccanti - o meglio: alternative in attacco - da prima della classe. Situazione simile per il vice Bastoni; con il classe 1999 ancora ai primi giorni di rodaggio, Inzaghi si è dovuto affidare al giovanissimo Fontanarosa. Bravo si, talentuoso pure, ma non ancora pronto per determinati palcoscenici".