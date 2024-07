Dopo Zielinski e Taremi a parametro zero e l'acquisto di Josep Martinez , l'Inter è ancora sul mercato per completare la rosa a disposizione di Inzaghi. Serve un innesto dopo l'infortunio in Coppa America di Buchanan.

"Per il mercato dell'Inter, infatti, c'è ancora in programma qualche lampo. In questo momento, i nerazzurri hanno una priorità: un rinforzo in difesa, di piede mancino, che possa colmare il vuoto idealmente lasciato da Buchanan, con Darmian che tornerebbe inquadrato nelle canoniche mansioni di esterno a tutta fascia. Il reparto attualmente conta Acerbi, Bastoni, Bisseck, De Vrij e Pavard. Dunque, per pareggiare i conti e avere un'alternativa per ruolo, serve un nuovo innesto", scrive Gazzetta.it.