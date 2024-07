"Per viale Liberazione sarebbe il primo candidato per sostituire De Vrij, nel caso in cui, per l’olandese, arrivasse l’offerta giusta: una settimana fa sembrava un’ipotesi concreta, oggi un po’ meno, ma il mercato è lungo e tutto può ancora accadere. Il problema, però, è che Bijol potrebbe non essere più disponibile. Sulle sue tracce, infatti, c’è anche il Bologna. Che, magari, come piazza, non sarà allo stesso livello di quella nerazzurra, ma garantirebbe comunque la vetrina della Champions".