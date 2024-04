Presi Zielinski e Taremi, l'Inter progetta le prossime mosse di mercato. Ecco come si muoverà il club nerazzurro secondo l'edizione odierna di Libero: "Il resto del mercato? Ci sarà, prima notizia, e «sarà creativo». Lo spiega Marotta dopo aver chiarito che «la rosa verrà puntellata perché avremo molte partite e il Mondiale per club in più». Creativo nelle forme di pagamento più che nelle idee, che sono già chiarissime.

La priorità è un attaccante, uno tra Gudmundsson, Zirkzee e Raspadori a seconda di quale club accetta un’operazione in stile-Frattesi. Poi verrà fatto un tentativo su Bento, portiere dell’Atletico Paranaense per cui Ausilio ha strappato una promessa di acquisto per 15 milioni, e infine si ragionerà sull’acquisto di un difensore centrale. Per coprire i costi verranno sacrificati Valentin Carboni, dovesse arrivare un’offerta da oltre 20 milioni, e Dumfries in caso di rifiuto del rinnovo".