GdS – Meret, la continuità al Napoli non è garantita: Inter alla finestra

Il portiere non ha la continuità che vorrebbe e potrebbe chiedere di essere ceduto se non avesse garanzie sul futuro

Al momento è impegnato con la Nazionale di Mancini, ma anche per questa mancata continuità nel club, non dovrebbe essere tra i portieri convocati del prossimo Europeo. Con il ct andranno Donnarumma, Sirigu e Cragno.Meret ha firmato un contratto di cinque anni col Napoli e su di lui aveva puntato forte il ds Giuntoli che chiese a De Laurentiis di versare 25 mln di euro per il suo cartellino. Al momento però non è detto che il 24enne continui a giocare per la squadra partenopea. Anche perché è lui stesso a chiedere continuità. Se non la trovasse al Napoli potrebbe chiedere di essere ceduto. Ci sono diversi club alla finestra per lui, secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport.