Gds – Mertens, il Napoli ce l’ha quasi fatta: sorpasso sull’Inter, rinnovo vicino

Settimana decisiva per il futuro di Dries Mertens. In un ipotetico grafico di Borsa, le quotazioni del Napoli sono in netta risalita rispetto a quelle di Inter e Chelsea. E’ quanto scrive la Gazzetta dello Sport.

“Questa non è un’asta in senso classico, ma un qualcosa in cui contano anche le corde dei sentimenti. Del resto fosse stato solo una questione di milioni di ingaggio oggi l’attaccante belga avrebbe già un contratto che lo garantirebbe per le prossime due stagioni. A Milano, piuttosto che a Londra. Ma Dries ha avuto la pazienza di aspettare, valutando fino in fondo la possibilità di restare. Ed ecco i segnali, il riavvicinamento. Sulle cifre non ci sono grandi differenze, ma ci sono da smussare gli angoli su alcuni aspetti, pregressi e futuri. Poi ci potrà essere l’annuncio. Ma senza firma ovviamente tutto resta in sospeso, con le pretendenti pronte ad accelerare se solo dagli agenti del belga arrivasse un segnale d’apertura“, evidenzia la Rosea.