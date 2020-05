Mertens, i tifosi non si arrendono. “Avvertimento” appeso sul cancello di casa: “I soldi…”

Dries Mertens ha ripreso gli allenamenti in gran forma. Il giocatore belga deve prendere una decisione importante per il suo futuro. Secondo gli ultimi sviluppi Mertens avrebbe già deciso di trasferirsi all’Inter. Uno smacco per De Laurentiis (fermo sulla sua offerta di un contratto biennale da 4 milioni), ma soprattutto per i tifosi del Napoli che si stanno adoperando in tutti i modi per convincere il giocatore a rimanere. Dal bombardamento sui social (“non te ne andare, qui sei un dio”) ai messaggi recapitati a casa sua. Sul cancello della sua abitazione a Posillipo – secondo quanto riportato da Repubblica – sarebbe stata infatti appesa una sciarpa azzurra con un biglietto: “I soldi comprano tutto, tranne l’amore”. Mertens ha sviluppato un legame molto forte con la città, ma i tifosi temono un addio alla Higuain. Che difficilmente gli verrebbe perdonato.