GdS svela: “Inzaghi, ecco il messaggio di inizio anno nuovo alla sua Inter”

Scossa Inzaghi

Il messaggio di inizio anno di Inzaghi si unisce al lavoro ricostituente sul campo: il 2023 è finito con la spia un po’ in riserva, la differenza col ritmo tenuto dal Genoa a Marassi è stata piuttosto evidente. Visti i numeri super dei nerazzurri, dominanti sia in attacco che in difesa, non c’è niente da drammatizzare, ma i risultati fotografano comunque una “frenatina” a dicembre: prima di aver fatto riaffacciare la Juventus a -2 col pari di Genova, la squadra di Simone Inzaghi aveva mancato la possibilità di vincere il girone di Champions contro la Real Sociedad a San Siro e poi si era fatta eliminare, sempre in casa, dal primo obiettivo stagionale, la Coppa Italia.