Sky – Messi, futuro lontano dal Barça? Tra un anno con l’addio di Bartomeu può cambiare aria

Il futuro di Leo Messi per la prossima stagione sarà ancora con la maglia del Barcellona. Il fuori classe argentino, però, potrebbe non chiudere la sua carriera in blaugrana. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, il numero 10 del Barça potrebbe considerare un cambio di maglia non quest’anno ma l’anno prossimo.

Non si tratta di un problema economico, visto che il contratto di Messi è già altissimo, ma un discorso di progetto. L’argentino vuole vincere nei suoi ultimi anni di carriera, vuole tornare ad alzare la Champions League e scadendo il mandato di Bartomeu per la presidenza, l’argentino potrebbe rivalutare il suo futuro.