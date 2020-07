Font: “Barcellona senza Messi? Sarà dura non averlo più, ma abbiamo 120 anni di storia…”

Intervistato da TMW, Victor Font, candidato alle presidenziali del Barcellona per il 2021, ha parlato anche del futuro di Leo Messi e di come sarà il club blaugrana una volta che il numero 10 argentino avrà inevitabilmente lasciato il calcio giocato:

“Sarà dura non avere più in campo il miglior calciatore della storia – speriamo che manchi ancora tanto per quel momento -, ma il Barça ha 120 anni… Se resteremo fedeli al modello che ci ha resi la migliore squadra di sempre, continueremo a competere per tutti i titoli, per ogni obiettivo, per qualsiasi trofeo“.

(Fonte: TMW)