Messi, bookies cambiano subito le quote: Inter cala ma vola il City, quota crollata

La rottura forse definitiva è arrivata ieri sera, quando Leo Messi ha comunicato al Barcellona la sua volontà di rescindere il contratto. Un terremoto che ha portato immediatamente il Manchester City sulle tracce del fuoriclasse. Oltre all’aspetto economico pesa molto l’intesa fra Guardiola e Messi, maturata nei lunghi anni insieme in blaugrana.

I betting analyst sono subito corsi ai ripari, ritoccando più volte le quote nelle ultime ore: il City ha prima superato l’Inter e poi lo stesso Barcellona. Il club inglese, spiega agipronews, è ora in testa sul tabellone Snai: il sì a Guardiola vola ora a 1,65, con i nerazzurri che resistono a quota 2,50. Rimane invece più defilato il Paris Saint Germain, a 6 volte la posta. Per i bookmaker, comunque, non è escluso un ulteriore colpo di scena, con le dimissioni del presidente blaugrana Bartomeu e la conferma di Messi: uno scenario dato a 2,75, un’offerta però in netto rialzo rispetto all’1,25 quotato fino a ieri.