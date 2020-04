Rivoluzione Barcellona, ora Messi cosa farà? CorSera: “Leo infelice. L’Inter e Guardiola…”

Scossone in casa Barcellona perché nella giornata di ieri sei dirigenti, tra cui anche il potente vice-presidente Rousaud, hanno rassegnato le proprie dimissioni scatenando una vera e propria rivoluzione nel CdA. Motivo della scelta? Oltre al demansionamento di alcuni dirigenti, dietro alle dimissioni ci sarebbero gli screzi con il presidente Bartomeu per il mancato chiarimento sul Barçagate e la trattativa a rilento circa la riduzione degli ingaggi della squadra. Al momento, lo stesso Bartomeu non è intenzionato a lasciare la carica da presidente fino al giugno 2021, quando scadrà il terzo e ultimo mandato ma il suo ‘regno’ potrebbe fermarsi prima, qualora il CdA optasse per dimissioni di massa (necessario il 75%) che imporrebbero nuove elezioni.

MESSI-INTER – “La situazione all’interno del club è esplosiva e alimenta ogni tipo di ipotesi sul calciomercato, Messi compreso. Le parole della Pulce sono state chiare, la sua volontà di chiudere la carriera al Barcellona è stata ripetuta più volte. Mai, però, il club era stato così in balia delle polemiche. Non è un caso che Messi abbia parlato per tutti i compagni sul tema del taglio degli stipendi”, spiega l’edizione odierna del Corriere della Sera che evidenzia l’infelicità dell’argentino. “L’Inter e Guardiola che ne pensano?”, la chiosa del CorSera.