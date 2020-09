Messi, altro attacco durissimo al Barcellona nel saluto a Suarez: “La verità è che…”

Il saluto a Luis Suarez, da ieri ufficialmente un giocatore dell’Atletico Madrid, ha rappresentato l’occasione, per Leo Messi, per scagliarsi nuovamente contro Bartomeu e la dirigenza del Barcellona. Un saluto che è più un’acccusa al club, quello della Pulce.

“Mi stavo già facendo un’idea però oggi sono entrato nello spogliatoio e mi sono davvero reso conto. Sarà davvero dura non condividere con te il quotidiano, sia in campo che fuori. Ci mancherai tantissimo. Sono stati davvero tanti anni insieme, con tanti mate, tanti pranzi, tante cene. Tante cose indimenticabili, tutti i giorni insieme.

Sarà stranissimo vederti con un’altra maglia e ancora di più doverti affrontare in campo. Meritavi di essere salutato come quello che sei, uno dei giocatori più importanti della storia di questo club, che ha raggiunto obiettivi importantissimi sia in gruppo che individualmente. E non di essere cacciato come hanno fatto. Ma la verità è che ormai, arrivati a questo punto, non mi sorprende più nulla.

Ti auguro tutto il meglio per questa nuova sfida. Ti voglio bene, ci vediamo presto amico mio”.