Milan-Inter Primavera, pagelle: Vezzoni perfetto, Satriano incontenibile

Le pagelle di Fcinter1908 su Milan-Inter, decima giornata del campionato Primavera: super prestazione dei nerazzurri

Fabio Alampi

Prova di forza dell'Inter Primavera, che schianta il Milan e si aggiudica il derby di Milano. 0-3 il punteggio finale, con doppietta di Satriano e rete di Vezzoni.

Queste le pagelle di Fcinter1908:

Stankovic 6,5 Il Milan crea pochi pericoli, lui risponde presente quando chiamato in causa.

L. Moretti sv Esce dopo pochi minuti per infortunio, sfortunato. (dal 19' Tonoli 6,5 Entra a freddo e si cala subito nel clima partita. Il Milan ci prova soprattutto dalla sua parte, lui tiene botta e prende fiducia)

Kinkoue 7 Un muro, i (pochi) tentativi del Milan si infrangono sul gigante francese.

A. Moretti 7 Se il Milan non crea pericoli il merito è anche suo.

Vezzoni 7,5 Altra prestazione da incorniciare per l'argentino, sempre più punto fermo della squadra. Solido in difesa, propositivo in avanti, impreziosisce la sua prova con il primo gol in nerazzurro: praticamente perfetto.

Casadei 6,5 Inizio promettente, con qualche iniziativa in fase offensiva. Con il passare dei minuti arretra il suo raggio d'azione e si limita a tenere la posizione.

Sangalli 7 Poco appariscente, ma fondamentale: dà equilibrio alla squadra e "sporca" tutte le iniziative del Milan.

Wieser 6,5 Passi in avanti rispetto alle ultime gare, fraseggia con qualità con i compagni e cerca anche il gol. (dal 75' Squizzato sv)

Oristanio 6,5 La sua qualità non la scopriamo di certo oggi. Gioca senza strafare, con grande abnegazione anche in fase di non possesso. Dal suo piede nasce il gol dello 0-3. (dal 66' Mirarchi 6 Porta pressione sul centrocampo del Milan)

Fonseca 6,5 Lascia le luci della ribalta a Satriano, fa molto movimento anche se non trova l'occasione per colpire. (dal 75' Peschetola sv)

Satriano 8 È in stato di grazia, trasforma in oro ogni cosa che fa: segna una doppietta (la seconda consecutiva dopo quella al Sassuolo, quinto gol nelle ultime 3 partite di campionato), fa impazzire Michelis. A tratti incontenibile. (dal 66' Bonfanti 6 Tiene in apprensione la difesa del Milan con la sua fisicità)

Madonna 7,5 Prestazione perfetta dei ragazzi, dosa al meglio le forze in questo periodo pieno di impegni e indovina tutte le mosse.