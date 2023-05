Milan, la decisione su Leao dopo la riunione tecnica. Intanto è in ritiro con la squadra

Sono ore caldissime in casa Milan, in particolare per le condizioni di Rafael Leao: ecco le ultimissime da Milanello

Rafael Leao sì o no nell'andata dell'euroderby? Sono ore caldissime in casa Milan, in particolare per le condizioni dell'attaccante portoghese. Come appreso da FCINTER1908, Leao ha terminato il provino a Milanello ed è arrivato poco prima delle 13 in ritiro. Leao ha dunque raggiunto i compagni di squadra e pranzerà con loro e Pioli.