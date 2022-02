Milito: “L’Inter può far male al Liverpool. Zanetti prima delle partite…”

Le parole dell'ex attaccante nerazzurro a proposito della gara di questa sera tra la squadra di Inzaghi e il Liverpool

La notte del Meazza è illuminata da diverse stelle del firmamento nerazzurro. Tra queste, a bordocampo, Diego Milito, eroe del Triplete. L'argentino è ospite di Prime Video per commentare il match con il Liverpool: "Onestamente i Reds oggi hanno un piccolo vantaggio, ma l'Inter ha le armi per far male e poter fare una grossa partita. Lautaro? Ho avuto la fortuna di vederlo crescere, coccolarlo e farlo esordire. Ho una grande stima di lui. La scaramanzia pre partita? Io ero vicino a Zanetti e ogni volta arrivava allo stadio ascoltando sempre le stesse canzoni. Pura scaramanzia".